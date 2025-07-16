Гонщик Сугробов посоветовал учитывать состояние фар при проверке пробега авто

Автогонщик Константин Сугробов из программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing сообщил « Газете.ru », на какие моменты стоит обратить внимание при проверке автомобиля на скрученный пробег.

По словам специалиста, любые детали могут многое рассказать о настоящем состоянии машины. Если на одометре отображается скромный показатель, например 90 тысяч километров, но сиденья выглядят сильно продавленными, рулевое колесо имеет заметные следы износа, а поверхность педалей сияет блеском от постоянного контакта ног, то это повод задуматься.

«Обратите внимание на фары: если они помутнели и пожелтели, это может говорить о длительной эксплуатации. И наоборот, если машине несколько лет, а оптика выглядит как новая — возможно, она была отполирована или заменена», — добавил эксперт.

Кроме того, гонщик подчеркнул важность осмотра моторного отсека: даже вымытый двигатель может выдать следы эксплуатации на стыках и болтах.