Гонщик Смоляр отметил, что резкий старт с места и активное торможение сокращают срок службы автомобиля

Гонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Александр Смоляр в беседе с RT перечислил привычки водителей, которые приводят к ускоренному износу автомобиля.

Эксперт предупредил, что привычка держать ногу на сцеплении в пробке, даже без нажатия, приводит к его неполному размыканию. Из-за этого диск сцепления перегревается и изнашивается быстрее, а коробка получает лишнюю нагрузку.

Также он отметил, что резкий старт с места и активное торможение в последнюю секунду негативно влияют на трансмиссию, опоры, подвеску и шины.

«Рывки в момент трогания — частая причина преждевременного износа приводов и сцепления», — подчеркнул Смоляр.

Кроме того, стояние с заведенным мотором в жару по десять минут может привести к перегреву. А проезд лежачих полицейских и ям без сброса скорости разрушает амортизаторы, пружины и опоры.