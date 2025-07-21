Гонщик Смоляр отметил, что резкий старт с места и активное торможение сокращают срок службы автомобиля
Гонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Александр Смоляр в беседе с RT перечислил привычки водителей, которые приводят к ускоренному износу автомобиля.
Эксперт предупредил, что привычка держать ногу на сцеплении в пробке, даже без нажатия, приводит к его неполному размыканию. Из-за этого диск сцепления перегревается и изнашивается быстрее, а коробка получает лишнюю нагрузку.
Также он отметил, что резкий старт с места и активное торможение в последнюю секунду негативно влияют на трансмиссию, опоры, подвеску и шины.
«Рывки в момент трогания — частая причина преждевременного износа приводов и сцепления», — подчеркнул Смоляр.
Кроме того, стояние с заведенным мотором в жару по десять минут может привести к перегреву. А проезд лежачих полицейских и ям без сброса скорости разрушает амортизаторы, пружины и опоры.