Год не выгуливал: в Красноярске умер стаффорд после издевательств экс-хозяина

Стаффордширский терьер Кира умерла после издевательств бывшего хозяина. Как рассказала 360.ru Анжелика, которая забрала у хозяина-наркомана собаку, тот не выгуливал питомца больше года. Также девушка сообщила и о подозрении на зоофилию — но об этом ходили только слухи.

Собаку забрали месяц назад: шестилетняя Кира весила 13 килограмм, у нее проглядывали ребра. Стаффорда сразу же отвезли в ветклинику, у нее нашли цистит и стали лечить. Под присмотром ответственных хозяев питомец начал набирать вес и приходить в себя.

Однако через какое-то время у Киры началась течка, а затем ухудшилось самочувствие. Спустя два дня после течки собака стала отказываться гулять. Врачи нашли у стаффорда три килограмма гноя в матке, удалили орган, но спасти Киру не удалось.

«Началось заражение крови. У собаки все органы были поражены», — рассказала Анжелика.

Она написала заявление в полицию. Как рассказали 360.ru в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, правоохранители начали проверку.