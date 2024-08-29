Глеб Никитин: за четыре года в Нижегородской области реализовали почти 500 проектов по благоустройству

За последние четыре года в Нижегородской области было реализовано почти 500 проектов благоустройства общественных пространств. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Работа по проектам велась в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сказал губернатор.

В этом году работы ведутся в Большеболдинском, Володарском, Воскресенском, Борском, Бутурлинском и других районах. На их проведение из бюджета было выделено более одного миллиарда рублей.

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