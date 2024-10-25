Главврач больницы № 2 Святой Марии Магдалины в Петербурге рассказал о строительстве нового корпуса в разгар пандемии

Главный врач детской городской больницы № 2 Святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге Автандил Микава рассказал о строительстве нового корпуса в разгар пандемии коронавируса. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Несмотря на расположение больницы в исторической части города, ее корпуса постоянно обновляются. По словам Микавы, он сделал невозможное — поставил новый корпус в самом сердце города, когда сам слег с вирусом.

«И поставили мы новый корпус — с начала выноса сетей и до момента перерезания ленточки — за один год и девять месяцев. И это было время пандемии COVID-19», — добавил главврач.

Как заметил собеседник, этот корпус и дальше бы стоял, обтянутый полиэтиленом, если бы не люди. Он назвал людей главным богатством города.

Сегодня детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины отмечает 195-летие.