«Главстрой России»: зумеры выбирают минимализм и функциональность при поиске жилья

Исследование, проведенное компанией «Главстрой Регионы», показало различия в предпочтениях разных поколений при покупке жилья. Результаты опубликовал « ФедералПресс ».

Представители поколения бумеров (рожденные до 1964 года) ориентируются на комфорт и удобство, предпочитая небольшие студии или двухкомнатные квартиры (77%) и реже выбирая евротрешки (23%).

Миллениалы (1981–1996 годов рождения) стремятся к большому пространству и свободе, отдавая предпочтение трехкомнатным квартирам (47%), двушкам (35%). Студии привлекают лишь 18%.

Молодое поколение зумеров (1997–2010 годов рождения) ценит минималистичные интерьеры и функциональные пространства. Чаще всего они останавливают выбор на квартирах формата «евродвушка» (38%), студиях и однушках (32%), а треть рассматривает трехкомнатные варианты.