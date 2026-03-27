Главред журнала «За рулем» Кадаков предостерег мотоциклистов от ранних выездов на дороги

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире радио Sputnik предупредил, что выезжать на дороги на мотоциклах пока еще рано.

С наступлением весны на дорогах начали появляться мотоциклисты, однако эксперт подчеркнул, что сейчас ездить на мотоцикле опасно. Максим Кадаков пояснил, что переменчивая погода, особенно в ветреных местах, создает дополнительные риски. Кроме того, в начале и конце дня некоторые участки дороги могут быть скользкими, особенно на эстакадах.

Также опасность представляют колеи, в которых скапливается вода. Не всегда можно определить ее глубину, что создает риск для мотоциклистов. Кадаков отметил, что на дорогах много выбитого асфальта, и если мотоциклист попадет на участок с острыми краями, это может привести к проколу шины и даже падению.

Эксперт подчеркнул, что автомобилисты еще не готовы к тому, что на дороги могут выезжать мотоциклисты. Они не ожидают их появления, что делает ситуацию еще более опасной.