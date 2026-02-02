Главред «За рулем» Кадаков заявил, что возвращение Hyundai в Россию могло бы оживить автомобильный рынок
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался за возвращение южнокорейской марки Hyundai в Россию. Компания рассматривает возможность возобновления производства автомобилей в Санкт-Петербурге совместно с местным партнером, несмотря на санкции и геополитическую ситуацию, сообщили «Известия».
По словам специалиста, запуск обновленного предприятия позволил бы выпускать востребованные модели автомобилей, удовлетворяя потребности таксопарков, государственных закупок и частных автовладельцев.
Эксперт подчеркнул важность появления современных машин, адаптированных к российскому рынку, подчеркнув отсутствие реальных предпосылок для возвращения бренда даже годом ранее. Однако пока официального подтверждения решений Hyundai относительно российского направления нет.