Главред военного журнала «Ахмат» Порсев погиб в зоне СВО

Гвардии ефрейтор и главный редактор военных журналов «Ахмат» и «Победоносец» Павел Порсев с позывным Мажор погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе всероссийского движения «Союз танкистов России».

«Погиб в результате прилета по командному пункту, до последнего момента исполняя свой воинский долг», — рассказали общественники.

Он служил ефрейтором в 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии. Порсев также был главным редактором военно-патриотических журналов «Ахмат», «Победоносец» и «Алга». Совместно с «Союзом танкистов России» участвовал в создании журнала «Танковый кулак России».

«Он был настоящим героем нашего времени, который не на словах, а на деле доказал свою преданность Родине, рисковал жизнью, чтобы у нас было будущее — независимая и сильная страна, справедливый и многополярный мир», — заключили в «Союзе танкистов России».