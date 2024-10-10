Главред UPGRADE Вересков: с рождением ребенка нужно составить список необходимой одежды

Распространенная ошибка новоиспеченных родителей — покупка слишком большого количества одежды для малыша. Об этом рассказал главный редактор образовательной платформы UPGRADE Сергей Вересков в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, такой подход мешает экономии семейного бюджета. Именно поэтому важно составить список всего необходимого. Речь идет о нескольких слипах, ползунках, боди и кофточках, которые можно чередовать, пояснил эксперт.

На начальных этапах жизни, напомнил Вересков, ребенку не требуется большой гардероб. Некоторые вещи рекомендуется взять с рук или одолжить у родственников, добавил сайт KP.RU.