Главред UPGRADE Вересков: с рождением ребенка нужно составить список необходимой одежды

Распространенная ошибка новоиспеченных родителей — покупка слишком большого количества одежды для малыша. Об этом рассказал главный редактор образовательной платформы UPGRADE Сергей Вересков в беседе с «Газетой.ru».
По его словам, такой подход мешает экономии семейного бюджета. Именно поэтому важно составить список всего необходимого. Речь идет о нескольких слипах, ползунках, боди и кофточках, которые можно чередовать, пояснил эксперт.
На начальных этапах жизни, напомнил Вересков, ребенку не требуется большой гардероб. Некоторые вещи рекомендуется взять с рук или одолжить у родственников, добавил сайт KP.RU.
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