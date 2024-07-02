Главред «Стационар-пресс» Никонов: на смартфонах и ноутбуках может быть золотистый стафилококк

Телефоны, ноутбуки, очки и другие личные предметы в жаркую погоду могут стать источниками заражения золотистым стафилококком. Об этом рассказал главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов, сообщило «Время Н».

По словам эксперта, мобильные телефоны и клавиатуры ноутбуков на 30−35% обсеменены патогенными и условно-патогенными микроорганизмами. Такая микрофлора особенно опасна для травмированной кожи и слизистых.

Никонов отметил, что летом личные предметы необходимо регулярно протирать спиртовой салфеткой.

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