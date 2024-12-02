Главный редактор RT Маргарита Симоньян стала участницей программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». В ходе выступления она отметила, что при нагнетании эскалации первыми становятся западные страны, сообщило РИА «Новости» .

Россия, добавила Симоньян, имеет страстное желание победить, а у Запада его нет.

«Нашей страсти к победе, нашего „Вставай, страна огромная“ у них нет и никогда не было», — заявила Симоньян.

Во время обсуждений она указала на благородство, проявленное российской стороной в ходе множества военных конфликтов. Например, император Петр I подарил противнику продовольствие и медикаменты при боевых действиях, отметила главред.