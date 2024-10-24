Главред RT Симоньян заявила о необходимости бороться с пропагандой бездетности

Мода на бездетность набирает популярность у молодежи, однако с пропагандой бездетности в России необходимо активно бороться. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По ее мнению, люди, а в особенности молодое поколение, легко поддаются убеждениям о мнимых преимуществах не рожать детей. Во многом это делается с использованием медийных инструментов, высказалась Симоньян в беседе с НТВ на саммите БРИКС в Казани.
Недавно депутаты Государственной думы в первом чтении приняли проект закона, подразумевающий введение штрафов за пропаганду чайлдфри. За нарушения грозят взыскания размером до 5 млн рублей.
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