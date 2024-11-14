Главред RT Симоньян рассказала, что ее семья не ощутила влияние санкций

По словам Симоньян, никакого дискомфорта от санкций ее семья и она сама не испытывает. Медиаменеджер подчеркнула, что она и без них последние восемь лет не посещала европейские страны. А если говорить о США, то этот срок гораздо дольше.

Зато семья Симоньян путешествует по России. Этим летом они проехали через всю страну до Благовещенска и планируют повторить подобное путешествие.

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что американские санкции в ее отношении ввели за обычную деятельность журналиста.