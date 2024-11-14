Главред RT Симоньян рассказала, что ее семья не ощутила влияние санкций

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, чья семья находится под санкциями, рассказала, как это ощущается. Слова медиаменеджера передали «Ведомости».

По словам Симоньян, никакого дискомфорта от санкций ее семья и она сама не испытывает. Медиаменеджер подчеркнула, что она и без них последние восемь лет не посещала европейские страны. А если говорить о США, то этот срок гораздо дольше.

Зато семья Симоньян путешествует по России. Этим летом они проехали через всю страну до Благовещенска и планируют повторить подобное путешествие.

Кроме того, Симоньян подчеркнула, что американские санкции в ее отношении ввели за обычную деятельность журналиста.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте