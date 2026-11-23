Россияне выбирают недвижимость в Грузии из-за простоты оформления сделок , доступных способов оплаты и понятного рынка. Об этом ИА НСН заявил главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

Эксперт отметил, что местный рынок остается открытым для граждан России: застройщики предлагают рассрочки и гибкие условия перевода платежей. Дополнительными плюсами служат понятная языковая среда и возможность оформить кредит.

Основными центрами притяжения для покупателей стали Тбилиси и Батуми. При этом Березин подчеркнул, что из-за большого объема предложений инвесторам стоит внимательно оценивать уникальность объектов.

Ранее брокер Tranio сообщил, что за январь — октябрь 2026 года спрос россиян на грузинскую недвижимость вырос в 4,4 раза.