Главред Men’s club Неверов назвал крепкую семью главной ценностью мужчин

Неверов выделил три основных мужских приоритета: процветание своего дела, надежный тыл в виде крепкой семьи и достаточное количество средств, чтобы содержать все вышеперечисленное, написал «ФедералПресс».

При этом каждый человек, на взгляд Неверова, может расставить эти ценности по-своему. Для самого Юрия главное — это семья, следом идет бизнес-реализация, а замыкают тройку деньги.