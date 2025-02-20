Главред Men’s club Неверов назвал крепкую семью главной ценностью мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества главный редактор журнала Men’s club Юрий Неверов рассказал, какими ценностями руководствуются современные мужчины.

Неверов выделил три основных мужских приоритета: процветание своего дела, надежный тыл в виде крепкой семьи и достаточное количество средств, чтобы содержать все вышеперечисленное, написал «ФедералПресс».

При этом каждый человек, на взгляд Неверова, может расставить эти ценности по-своему. Для самого Юрия главное — это семья, следом идет бизнес-реализация, а замыкают тройку деньги.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте