Главред Men’s club Неверов назвал крепкую семью главной ценностью мужчин

В преддверии Дня защитника Отечества главный редактор журнала Men’s club Юрий Неверов рассказал, какими ценностями руководствуются современные мужчины.
Неверов выделил три основных мужских приоритета: процветание своего дела, надежный тыл в виде крепкой семьи и достаточное количество средств, чтобы содержать все вышеперечисленное, написал «ФедералПресс».
При этом каждый человек, на взгляд Неверова, может расставить эти ценности по-своему. Для самого Юрия главное — это семья, следом идет бизнес-реализация, а замыкают тройку деньги.
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