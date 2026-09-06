Главред Ferra.ru Сайкин назвал лучшие технологические новинки для учебы

Главный редактор портала Ferra.ru Игорь Сайкин выделил несколько технологических новинок, которые облегчат жизнь школьникам и студентам в новом учебном году.

В категории ноутбуков эксперт отметил Honor MagicBook Pro 14. Устройство оснащено OLED-экраном с разрешением 3120×2080 и аккумулятором рекордной емкости на 92 Вт·ч. По оценке Сайкина, этот лэптоп способен закрыть все потребности студента на годы вперед, а диплом с ним «писался бы веселее».

Ноутбук выдерживает до 15,5 часа работы без розетки. Цена устройства начинается от 160 тысяч рублей — ценник кусается, но для универсальной машины на весь срок обучения это сильный кандидат.

Среди детских гаджетов главред обратил внимание на часы Huawei Watch Kids X1, представленные на майской презентации бренда в Бангкоке. Главная особенность модели — поворотная камера и встроенный режим продуктивности. Эксперт также похвалил надежную защиту от воды и удобный форм-фактор при цене от 17 999 рублей.