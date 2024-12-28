Смартфоны с премиальными камерами, как правило, дорогие, но на российском рынке есть модели, предлагающие хорошие фотокамеры по доступным ценам. Главный редактор сайта Ferra.ru Евгений Харитонов назвал два таких смартфона: Google Pixel 7 Pro и Huawei P60.

Так, смартфоны Huawei P60 и P60 Pro, вышедшие весной 2023 года, представляют собой альтернативу флагману по качеству съемки. Эти смартфоны, по мнению Харитонова, превосходят iPhone 15 Pro Max по качеству фотографий.

Камера Huawei P60 зачастую оказывается лучше, чем у конкурента, а смартфон предлагается по цене 35-40 тысяч рублей, что делает его одним из лучших вариантов для пользователей, которым важна качественная фотосъемка, отметил эксперт.