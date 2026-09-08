Главред Авто Mail Левина посоветовала взять с собой в дальнюю поездку на машине канистры с бензином и запасное колесо

Главред Авто Mail Анна Левина поделилась своими рекомендациями по подготовке к длительной поездке на автомобиле. Она советует взять с собой несколько необходимых вещей.

Левина рекомендует обязательно положить в багажник пару канистр с бензином, запасное колесо (лучше парочку), балонник и домкрат. По ее словам, эти предметы могут пригодиться в дороге и сэкономить время в случае непредвиденных ситуаций.

Она рассказала о своем опыте путешествия на автомобиле Hongqi HS5. В Красноярском крае у них пробило шину, но благодаря наличию всех необходимых инструментов и запасного колеса, они смогли быстро справиться с проблемой самостоятельно. В Иркутске они нашли новую шину и быстро ее перебортировали.

Левина подчеркивает, что если вы планируете поездку на автомобиле во Владивосток и по дороге столкнетесь с проблемой колеса, не стоит жалеть времени и денег на восстановление запасного колеса. Оно обязательно пригодится вам в дальнейшем.