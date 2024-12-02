Главред агентства «Русский табак» Королев не оценил предложение запретить курить на ходу

Запрет курить на ходу — это всего лишь очередная попытка депутатов заявить о себе, лишенная всякого здравого смысла. Такое мнение озвучил в беседе с НСН главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев.

По его словам, если эту инициативу примут, то она приведет к повсеместным конфликтам. Так было в случае, когда запретили курить на лестничных площадках, что приводило к поножовщинам.

Кроме того, слишком непонятна формулировка и причина запрета. Можно ли в таком случае курить на бегу или во время езды на самокате, неясно, подчеркнул Королев.