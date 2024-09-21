Главой Духовного управления мусульман России снова стал Гайнутдин
Гайнутдина переизбрали на пост председателя Духовного управления мусульман РФ
Председателем Духовного управления мусульман России на пятилетний срок избрали муфтия Равиля Гайнутдина. Трансляцию съезда в Соборной мечети Москвы провела пресс-служба религиозной организации.
За Гайнутдина единогласно проголосовали все 129 делегатов, представляющих 62 российских субъекта. Муфтий занимает пост руководителя Духовного управления мусульман с 1994 года, отметили в пресс-службе организации.
Председатели Совета старейшин и Совета улемов Дамир Гизатуллин и Шамиль Аляутдинов вручили Гайнутдину символы религиозной власти: именную тугру, посох главного муфтия и Священный Коран. Главный муфтий выразил благодарность духовенству за поддержку и пообещал продолжать укреплять гражданское, межрелигиозное и межнациональное согласие на пути защиты мусульман и ислама.
«Поклонение богу через служение людям. Я смиренно молю господа миров помочь, поддержать своей всеохватной милостью амин, амин, амин!» — отметил Гайнутдин.
Ранее муфтий во время проповеди пожелал президенту Владимиру Путину помощи Аллаха. Он рассказал, что мусульмане во время паломничества в Саудовскую Аравию молились о благополучии России.