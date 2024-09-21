Главой Духовного управления мусульман России снова стал Гайнутдин

Председателем Духовного управления мусульман России на пятилетний срок избрали муфтия Равиля Гайнутдина. Трансляцию съезда в Соборной мечети Москвы провела пресс-служба религиозной организации.

За Гайнутдина единогласно проголосовали все 129 делегатов, представляющих 62 российских субъекта. Муфтий занимает пост руководителя Духовного управления мусульман с 1994 года, отметили в пресс-службе организации.

Председатели Совета старейшин и Совета улемов Дамир Гизатуллин и Шамиль Аляутдинов вручили Гайнутдину символы религиозной власти: именную тугру, посох главного муфтия и Священный Коран. Главный муфтий выразил благодарность духовенству за поддержку и пообещал продолжать укреплять гражданское, межрелигиозное и межнациональное согласие на пути защиты мусульман и ислама.

«Поклонение богу через служение людям. Я смиренно молю господа миров помочь, поддержать своей всеохватной милостью амин, амин, амин!» — отметил Гайнутдин.

Ранее муфтий во время проповеди пожелал президенту Владимиру Путину помощи Аллаха. Он рассказал, что мусульмане во время паломничества в Саудовскую Аравию молились о благополучии России.