Главный редактор NEWS.ru Сабурова получила премию BEST.RU

В Москве в ресторане Savoy прошла церемония вручения бизнес-премии BEST.RU «Компания | Персона года». Главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова стала лауреатом в номинации «Медиа/персона года».

По словам журналистки, несмотря на значительные изменения в 2026 году, команда NEWS.ru смогла сохранить позицию среди 15 ведущих новостных сайтов.

«Эта премия для меня особенная, ведь у нее большая история и вес в профессиональной среде. <…> Полученная награда для нас — важный сигнал, что мы движемся в правильном направлении», — отметила Сабурова.

Новичкам в медиа она посоветовала развивать три ключевых качества: гибкость, стрессоустойчивость и коммуникабельность. Главред также сообщила, что сегодня невозможно добиться успеха в одиночку — все строится на связях, умении слушать и договариваться.