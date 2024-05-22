Главный редактор Life Денесюк получила награду «Харизма влияния» за проект «Изнанка. Женщины»

Главный редактор Life Татьяна Денесюк получила награду «Харизма влияния» на первой церемонии вручения премии «Харизма года» в «Сколкове». Награду журналист получила за проект «Изнанка. Женщины», автором которого является.
Основная цель премии «Харизма года» — вдохновить представительниц прекрасного пола на раскрытие харизмы и достижение новых вершин в жизни.
По словам Денесюк, ей было важно создать работу, которая впоследствии могла бы превратиться в комьюнити и приносить пользу обществу. Программа, переросшая в офлайн-формат, позволяет женщинам воплощать идеи и обмениваться знаниями, добавила главред.
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