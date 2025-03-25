Главный редактор Avia.ru Гусаров спрогнозировал повышение цен на билеты

Специалисты предупреждают, что изменения в правилах для невозвратных авиабилетов могут привести к повышению цен. По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, введение «периода охлаждения» обяжет авиакомпании учитывать риски возврата средств при формировании стоимости билетов. Об этом написало ИА НСН .

Это означает, что низкие тарифы станут недоступными для пассажиров.

«Если мы сейчас будем вводить какие-то периоды охлаждения, мы фактически отменяем невозвратность этих билетов. Это означает, что авиакомпаниям придется в этот тариф закладывать риски, что эти деньги у них могут забрать назад. Следовательно, пострадают все остальные пассажиры, которые будут лишены самых низких дешевых тарифов», — подчеркнул специалист.

В России тем временем запустили скидку в 50% на железнодорожные билеты для детей до 18 лет. Она распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах II и III класса.