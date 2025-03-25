Главный редактор Avia.ru Гусаров спрогнозировал повышение цен на билеты
Специалисты предупреждают, что изменения в правилах для невозвратных авиабилетов могут привести к повышению цен. По мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, введение «периода охлаждения» обяжет авиакомпании учитывать риски возврата средств при формировании стоимости билетов. Об этом написало ИА НСН.
Это означает, что низкие тарифы станут недоступными для пассажиров.
«Если мы сейчас будем вводить какие-то периоды охлаждения, мы фактически отменяем невозвратность этих билетов. Это означает, что авиакомпаниям придется в этот тариф закладывать риски, что эти деньги у них могут забрать назад. Следовательно, пострадают все остальные пассажиры, которые будут лишены самых низких дешевых тарифов», — подчеркнул специалист.
В России тем временем запустили скидку в 50% на железнодорожные билеты для детей до 18 лет. Она распространяется на поездки в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах II и III класса.