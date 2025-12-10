Главный раввин Нижнего Новгорода Бергман рассказал о помощи властей в развитии квартала синагоги

В Нижнем Новгороде планируют восстановить заброшенные и аварийные постройки в квартале синагоги, многие из которых являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил сайт « Время Н ».

Как пояснил главный раввин города Шимон Бергман, проекту оказывает поддержку губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что глава региона помогает всем конфессиям и отдает дань уважения истории региона.

«140 лет назад, когда здесь возвели синагогу, рядом с ней был построен хейдер — еврейская начальная школа. У нас есть документы, подтверждающие это. Здесь был центр еврейской жизни города», — рассказал раввин.

В рамках проекта планируется восстановление близлежащих аварийных и брошенных зданий, а также строительство новых образовательных учреждений: школы и детского сада.