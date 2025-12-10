Главный раввин Нижнего Новгорода Бергман рассказал о помощи властей в развитии квартала синагоги
В Нижнем Новгороде планируют восстановить заброшенные и аварийные постройки в квартале синагоги, многие из которых являются объектами культурного наследия. Об этом сообщил сайт «Время Н».
Как пояснил главный раввин города Шимон Бергман, проекту оказывает поддержку губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что глава региона помогает всем конфессиям и отдает дань уважения истории региона.
«140 лет назад, когда здесь возвели синагогу, рядом с ней был построен хейдер — еврейская начальная школа. У нас есть документы, подтверждающие это. Здесь был центр еврейской жизни города», — рассказал раввин.
В рамках проекта планируется восстановление близлежащих аварийных и брошенных зданий, а также строительство новых образовательных учреждений: школы и детского сада.