Главный муфтий России Гайнутдин встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Делегация Духовного управления мусульман России во главе с главным муфтием Равилем Гайнутдиновым прибыла в Абу-Даби, где прошла встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Зайдом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Совета муфтиев Духовного управления мусульман России.
Муфтий Гайнутдин в ходе общения с президентом Аль Нахайяном поблагодарил его за развитие партнерства двух стран, а также за его миротворческую работу по гуманитарным вопросам.
Особое внимание он уделил совместной работе России и ОАЭ в БРИКС.
«Межгосударственное объединение сегодня имеет значение не только в разрезе национальных интересов стран-участниц, но и в глобальном смысле для защиты интересов всего человечества, в особенности той его части, которая привержена традиционным духовно-нравственным ценностям» — заявил главный муфтий.
Президент Аль Нахайян заявил о сложившемся взаимопонимании и доверии, которое у него сложилось с президентом России Владимиром Путиным. Также глава государства поблагодарил муфтия Гайнутдина за его работу во благо российских мусульман.
В качестве подарка главный муфтий России подарил президенту ОАЭ издание рукописного списка Корана II века хиджры, известного как Коран Усмана, оригинал которого хранится в Институте восточных рукописей.