Главный муфтий России Гайнутдин встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

Делегация Духовного управления мусульман России во главе с главным муфтием Равилем Гайнутдиновым прибыла в Абу-Даби, где прошла встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Зайдом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Совета муфтиев Духовного управления мусульман России.

Муфтий Гайнутдин в ходе общения с президентом Аль Нахайяном поблагодарил его за развитие партнерства двух стран, а также за его миротворческую работу по гуманитарным вопросам.

Особое внимание он уделил совместной работе России и ОАЭ в БРИКС.

«Межгосударственное объединение сегодня имеет значение не только в разрезе национальных интересов стран-участниц, но и в глобальном смысле для защиты интересов всего человечества, в особенности той его части, которая привержена традиционным духовно-нравственным ценностям» — заявил главный муфтий.

Президент Аль Нахайян заявил о сложившемся взаимопонимании и доверии, которое у него сложилось с президентом России Владимиром Путиным. Также глава государства поблагодарил муфтия Гайнутдина за его работу во благо российских мусульман.

В качестве подарка главный муфтий России подарил президенту ОАЭ издание рукописного списка Корана II века хиджры, известного как Коран Усмана, оригинал которого хранится в Институте восточных рукописей.