Главный Дед Мороз признался, что у него нет проблем с выгоранием

Главный Дед Мороз России рассказал Life , что он никогда не сталкивался с эмоциональным выгоранием.

«Я вспомню, как ко мне приезжали замечательные ребятишки, у которых глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются, и настроение у меня сразу же хорошее», — цитирует Деда Мороз RT.

Он чувствует себя отлично и не задумывается о том, чтобы уйти на пенсию или найти преемника.

Радовать людей и дарить им положительные эмоции ему помогают помощники по всей стране.