Главный Дед Мороз признался, что у него нет проблем с выгоранием
Главный Дед Мороз России рассказал Life, что он никогда не сталкивался с эмоциональным выгоранием.
«Я вспомню, как ко мне приезжали замечательные ребятишки, у которых глазки искорками светятся, лица улыбками озаряются, и настроение у меня сразу же хорошее», — цитирует Деда Мороз RT.
Он чувствует себя отлично и не задумывается о том, чтобы уйти на пенсию или найти преемника.
Радовать людей и дарить им положительные эмоции ему помогают помощники по всей стране.
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