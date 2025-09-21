Главный архитектор Воробьев рассказал о благоустройстве новых парков и набережных в рамках преображения Омска

Директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор города Роман Воробьев на встрече с представителями СМИ поделился планами по комплексному обновлению Омска. Его слова привел сайт «Город 55» .

Как отметил архитектор, в ближайшие годы основное внимание будет уделено созданию качественной городской среды и формированию новых центров притяжения жителей. Особое место займут программы обновления устаревшего жилого фонда и формирование удобных общественных зон. Будут благоустраиваться набережные, создаваться пешеходные зоны и зеленые пространства.

Воробьев подчеркнул, что целью современных градостроительных и дизайнерских проектов является формирование четкого и привлекательного образа города будущего через три–пять лет. Для достижения этой цели необходимо наладить взаимодействие между городскими властями, застройщиками и специалистами по брендингу.