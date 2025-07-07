Главный архитектор Петербурга Соколов рассказал о своей задаче гармонично вписывать новые здания в городскую среду

Петербург славится приверженностью к классическим традициям в архитектуре. Вопрос о том, что важнее — новое или старое, современное или историческое, — всегда актуален. Каждое изменение требует тщательного анализа и не имеет универсального решения. Главный архитектор Павел Соколов в беседе с «Петербургским дневником» отметил, что сложно определить, какие городские проекты соответствуют петербургской традиции, а какие — нет.

Ценность построенных объектов проверяется временем. Задача главного архитектора — следить за тем, чтобы новые здания гармонично вписывались в городскую среду и не нарушали градостроительные нормы. При этом традиции прошлых веков не должны препятствовать развитию города. В Петербурге живут миллионы людей с другими запросами и ритмом жизни. Поэтому традиции нужно переосмыслять и адаптировать к современности.

Общественные слушания и обсуждения играют важную роль в градостроительной системе. Они проводятся при утверждении Генерального плана, Правил землепользования и застройки и проектов планировки территории. Участие горожан в этих процессах позволяет им влиять на развитие городской застройки.