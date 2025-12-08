Главную елку страны доставят в Кремль 10 декабря

Главную новогоднюю елку привезут в Кремль 10 декабря около 22:00. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Праздничное дерево возрастом 100 лет, высотой 26 метров и с размахом ветвей 11 метров установят на Соборной площади после того, как она пройдет через ворота Спасской башни. Елку доставят из подмосковной Рузы на специальном автопоезде, написал Life.ru.

Ранее Управление делами президента России рассказало, что при выборе главной елки учитывают ее возраст, высоту, состояние хвои и возможность безопасной транспортировки.