Главное зло в другом. Зачем повышать штрафы за непристегнутый ремень безопасности

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий повышение штрафов с полутора до трех тысяч рублей за непристегнутый ремень безопасности. Будет ли эта мера эффективной, рассказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

«Человек ходит по острию ножа, он сам себе подписывает смертный приговор. Весь завод-изготовитель продумывал, как должна работать система безопасности, а какой-то мальчик придумал: да нафиг она мне нужна, попищит и забудет. Это же не так, конечно», — рассказал он.

Славнов объяснил, что в случае ДТП подушка безопасности способна серьезно травмировать непристегнутого водителя. При этом автоюрист предложил перед повышением штрафов полностью запретить заглушки для ремней, которые он назвал «злом» и «занозой».

«Убираем с рынка заглушки. Делаем их вне закона, как камеры шпионские, которые были раньше. Их никто не покупает. Их запрещено продавать. Соответственно, люди пристегиваются — и все, и штрафы никому повышать не надо. Всем хорошо», — заявил собеседник 360.ru.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин не поддержал этот проект, призвав вместо принуждения разъяснять водителям необходимость пристегиваться.