В 2025 году Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу отметило значительные достижения в своей деятельности. Было возбуждено более четырех тысяч уголовных дел, а общее число рассмотренных сообщений о преступлениях достигло почти шестнадцати тысяч. Из этого числа окончены производством почти 2,5 тысячи дел, направленных в суд, написал «Петербургский дневник» .

Особенность работы в большом городе, как подчеркивал заместитель руководителя Главного следственного управления полковник юстиции Александр Скибенко, состоит в широком спектре правонарушений, затрагивающих безопасность горожан. Среди проблем выделяются мошенничество, нарушения трудовых прав мигрантов, задержки выплат заработной платы и прочие правонарушения, влияющие на повседневную жизнь жителей города.

Несмотря на высокую активность органов следствия, уровень раскрываемости серьезных преступлений остается высоким. Например, показатель раскрываемости убийств составил впечатляющие 98%, а случаев бандитизма в течение прошлого года зафиксировано не было вовсе.

Основная работа ведомства направлена не на отдельные громкие случаи, а на комплексную борьбу с разнообразными видами преступлений, представляющими угрозу жителям Петербурга. Результаты, представленные Александром Скибенком, демонстрируют способность Следственного комитета оперативно реагировать на возникающие угрозы и обеспечивать правопорядок в одном из крупнейших городов России.