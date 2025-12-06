Главная Снегурочка России посоветовала следить за акциями для умного шопинга
Главная Снегурочка России поделилась секретами умного шопинга зимой. Об этом сообщил Life.ru.
Главная помощница Деда Мороза посоветовала планировать покупки заранее.
«Перед походом в магазин я смотрю, что уже есть в кладовой. Составляю список и строго ему следую, чтобы не поддаться чарам „снежной метели“ ненужных покупок», — рассказала Снегурочка.
Она также рекомендовала наладить отношения с местными магазинами и следить за акциями. Кроме того, внучка новогоднего волшебника предложила следить за сезонными распродажами.
