Главная Снегурочка России посоветовала следить за акциями для умного шопинга

Главная помощница Деда Мороза посоветовала планировать покупки заранее.

«Перед походом в магазин я смотрю, что уже есть в кладовой. Составляю список и строго ему следую, чтобы не поддаться чарам „снежной метели“ ненужных покупок», — рассказала Снегурочка.

Она также рекомендовала наладить отношения с местными магазинами и следить за акциями. Кроме того, внучка новогоднего волшебника предложила следить за сезонными распродажами.