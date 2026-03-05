Главная детская шахматная битва стартовал в Верхней Салде
Детский этап Кубка России по шахматам, прошедший в Верхней Салде, привлек большое количество молодых талантливых игроков со всей страны. Этот турнир стал значимым событием для юных шахматистов, предоставив им уникальную возможность продемонстрировать свои навыки и конкурировать на высоком уровне, написал «ФедералПресс».
Участникам предлагались ценные призы, включая денежные вознаграждения и эксклюзивные награды из авиационного титана, что добавляет престижа соревнованию.
Организаторы уделяют значительное внимание развитию шахмат среди молодежи, проводя турниры по различным возрастным категориям. Такие мероприятия способствуют популяризации шахмат и выявлению талантов, которые смогут представлять Россию на международном уровне.