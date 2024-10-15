Главгосэкспертиза РФ одобрила проект нового моста через Волгу в Саратове

Главгосэкспертиза России утвердила проектно-сметную документацию на начальный этап строительства Южного автодорожного обхода вокруг Саратова, который включает возведение моста через реку Волга. Об этом сообщил sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект включает в себя строительство четырехполосной автомобильной дороги длиной 14,76 километра, в том числе руслового моста, протяженность которого составит 2,08 километра, а также правобережный и левобережные железобетонные мосты длиной 1,1 километра и 160,9 метра соответственно.

Также планируется создание четырех насыпей общей длиной 8,4 километра, моста, который обеспечит проезд к селу Хмелевка, и путепровода тоннельного типа, а также необходимых зданий и сооружений для эксплуатации данного объекта.

Реализация данного проекта позволит перенаправить транзитный грузовой поток с федеральных дорог на объездную, что, в свою очередь, поможет уменьшить нагрузку на транспортную систему города. Автомобильный мост, со стороны Саратова, будет проходить через село Хмелевка, а с другой, в Энгельсе — через садовые товарищества «Авангард» и «Путеец».