Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации зданий Академии наук в Петербурге
Проект по превращению исторического комплекса Российской академии наук на Университетской набережной в современный научно-просветительский центр получил одобрение Главгосэкспертизы. Об этом сообщили Piter.TV в пресс-службе Смольного.
После реставрации памятник федерального значения на Стрелке Васильевского острова сможет выполнять новые функции. Комплекс зданий Академии наук считается одним из значимых памятников Петербурга.
По словам губернатора Александра Беглова, сохранение наследия входит в число приоритетов развития города. Проект по реставрации разрабатывался совместно с Санкт-Петербургским отделением РАН и экспертами КГИОП.