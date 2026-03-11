Главед журнала «За рулем» Кадаков предложил уравнять в правах водителей большегрузов и электросамокатов

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков на круглом столе «СИМ на улицах мегаполиса: риски, регулирование и перспективы», организованном «Ридусом» , высказал мнение о необходимости признания равных прав и обязанностей для водителей КАМАЗа и электросамоката.

Кадаков заявил, что управление любыми средствами индивидуальной мобильности с моторами (в том числе электрическими) должно требовать наличия водительского удостоверения. Он также предложил классифицировать любые инциденты с участием СИМ как дорожно-транспортные происшествия.

Эксперт предупредил, что предложение выгнать электровелосипедистов с тротуаров может привести к тому, что немалое количество людей будет вынуждено выйти на дороги общего пользования. Однако многие из них не имеют четкого представления о правилах дорожного движения, что может создать дополнительные риски для водителей автотранспорта.

По словам Кадакова, в области СИМ царит правовой вакуум. Нет четкой классификации устройств с моторами, которые по сути гораздо ближе к мопедам. Он также отметил, что в КОАП нет штрафных санкций для водителей электровелосипедов.