Главе ЦБ усилили личную охрану после повышения ключевой ставки в 2022 году

The Economist: Набиуллиной усилили охрану после поднятия ключевой ставки

Фото: РИА «Новости»

Председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной усилили личную охрану после повышения ключевой ставки до рекордных 20% в феврале 2022 года. Об этом сотрудник ЦБ сообщил изданию The Economist.

«Она была известна как „Стальная Эльвира“, и даже сильные мужчины боялись входить в ее кабинет», — добавил он.

Журналисты указали на то, что Набиуллина была уверена в своих возможностях по внесению изменений в политику Банка России. Она предприняла решительные действия в отношении кадров и сопротивлялась давлению олигархов, якобы добивавшихся дешевых кредитов.

Эльвира Набиуллина проводит в здании ЦБ настолько много времени, что там для нее открыли гардеробную, парикмахерскую и химчистку, также говорится в материале.

В начале 2024 года Набиуллина отмечала, что ужесточение кредитно-денежной политики дало эффект: россияне стали сберегать больше денег, кредитная активность охладилась. В марте Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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