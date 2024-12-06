Глава Жилищного комитета Петербурга Удод: штат сотрудников, задействованных в зимней уборке, укомплектован на 90%

Глава Жилищного комитета Петербурга Денис Удод в беседе с «Петербургским дневником» оценил готовность города к зимним морозам и возможным ЧП, связанным с непогодой.

Напомним, осенью губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении Удода на должность председателя Жилищного комитета.

По словам собеседника, штат сотрудников, задействованных в уборке Северной столицы, укомплектован на 90%. Удод уточнил, что это касается и дворников, и механизаторов.

«Мы ощутили некоторый отток кадров из-за отъезда на родину жителей постсоветских государств. Тем не менее руководители петербургских жилищных агентств сделали все, чтобы справиться с этой проблемой», — добавил он.

Жилищный комитет сделает все возможное, чтобы обеспечить людям максимально комфортное проживание в городе на Неве, заверил чиновник.