Глава «Жилфонда» Чернокульский отметил, что срок владения квартирой отсчитывается с даты оплаты договора с застройщиком

Определение точной даты начала срока владения квартирой или домом может иметь важное значение, особенно при продаже недвижимости. Директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский рассказал RT , что в разных ситуациях срок владения может отсчитываться с разных моментов.

При покупке жилья по договору купли-продажи срок владения начинается с даты регистрации права в Росреестре. Однако в случае наследования имущество считается принадлежащим наследнику со дня смерти наследодателя, а не с момента получения свидетельства о праве на наследство или регистрации права в Росреестре.

С новостройками, приобретаемыми по договору долевого участия, ситуация также не так очевидна. Срок владения здесь отсчитывается с даты полной оплаты договора с застройщиком, а не с момента сдачи дома и получения ключей. Это правило было закреплено в Налоговом кодексе в 2020 году.