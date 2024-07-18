Глава ВЦИОМа Федоров: нынешние дети не будут такими неженками, плаксами, нытиками, как предыдущее поколение

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что новое поколение будет сильно отличаться от предыдущего.

Эксперт уверен, что нынешние дети не будут такими уж «неженками, плаксами, нытиками, как предыдущее поколение».

«Я думаю, сейчас ситуация меняется. Мир становится жестче, очевидно. И новое поколение, я думаю, тоже будет жестче», — сказал он.

Федоров считает, что ранее родители проявляли к детям гиперопеку, сейчас такого унет.