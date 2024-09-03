Глава ВЦИОМ Абрамов: россияне стали позитивнее относиться к идее многодетности

В России отмечается положительная тенденция в отношении россиян к многодетности. Люди стали смотреть на эту идею позитивнее, рассказал гендиректор фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов в беседе с RT.

Число таких граждан изменилось за последние 10 лет. Если раньше россияне считали, что два ребенка — это идеальная история, то сейчас многие признаются, что хотели бы трех и больше детей.

Однако стоит учитывать следующее: такие суждения не означают, что в их семье будет именно столько детей, отметил Абрамов.