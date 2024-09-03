Глава ВЦИОМ Абрамов: россияне не хотят рожать детей из-за желания пожить для себя

В России возраст, когда россияне хотят заводить детей, становится более зрелым. Большинство людей не решаются на этот шаг, поскольку хотят пожить для себя, рассказал генеральный директор и председатель правления фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, сообщил сайт News.ru.

По его словам, это становится большой проблемой, за которой кроется инфантильность и идеология потребительства. Также среди причин нежелания рожать детей — сдвиг приоритетов в сторону карьеры, здесь речь в основном идет о молодых девушках.

Кроме того, мысли о родительстве россияне отодвигают из-за отсутствия у них собственного жилья и экономической ситуации в стране, отметил Абрамов.