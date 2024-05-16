Глава Вологодской области Филимонов: ушу является мостом двустороннего гуманитарного сотрудничества России и Китая | 360°

Общество 16 мая 2024, 17:09 Глава Вологодской области Филимонов: ушу является мостом двустороннего гуманитарного сотрудничества России и Китая

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Глава Вологодской области Георгий Филимонов в своем посте в Telegram-канале назвал ушу «мостом двустороннего гуманитарного сотрудничества России и Китая». Об этом сообщил портал «Государственные новости».

Ранее в интервью «Синьхуа» Владимир Путин уделил особое внимание ушу в контексте укрепления дружбы двух народов.

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Филимонов согласился со словами президента РФ, заявив, что ушу имеет огромный и не до конца раскрытый потенциал. Он также добавил, что «Фестиваль боевых искусств» станет отличной площадкой для обмена опытом.

Мероприятие начнется 16 мая в Череповце и соберет сильнейших спортсменов из Череповца, Москвы, Петербурга и Воронежа. К нему также присоединятся мастера боевых искусств из Китая.