Глава Вологодской области Филимонов рассказал о благоустройстве 40 объектов до конца 2024 года

В Вологодской области до конца 2024 года завершится благоустройство 40 территорий. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов во время оперативного совещания с местными властями, сообщил сайт «Государственные новости».
Сейчас работы продолжаются в 23-х муниципалитетах. Уже 190 дворов из 196 запланированных приведены в порядок. Осталось обновить придомовые территории по трем адресам в Череповце и еще столько же в Вологодском округе.
Путин предложил обсуждать мир на Украине на базе Стамбульских соглашений
Урок о помощи слепым людям на дороге провели для школьников в Лобне
«У больного отказали почки». Дочь Залужного сравнила Украину с пациентом в реанимации
Путин обратил внимание на безжалостность США и НАТО по отношению к украинцам
Минтранс Подмосковья представил список автобусных маршрутов до приютов для животных
Минтранс Подмосковья: 130 студентов стали помощниками машинистов на МЖД в октябре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте