Глава Вологодской области Филимонов рассказал о благоустройстве 40 объектов до конца 2024 года

В Вологодской области до конца 2024 года завершится благоустройство 40 территорий. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов во время оперативного совещания с местными властями, сообщил сайт «Государственные новости» .

Сейчас работы продолжаются в 23-х муниципалитетах. Уже 190 дворов из 196 запланированных приведены в порядок. Осталось обновить придомовые территории по трем адресам в Череповце и еще столько же в Вологодском округе.