Глава Вологодской области Филимонов отметил заслуги строителей в преображении региона

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов обратился к местным строителям на фоне приближающегося профессионального праздника. Об этом сообщили «Государственные новости».

В своем Telegram-канале глава региона отметил заслуги рабочих в преображении Вологодчины.

«Появляются новые детские сады и школы, жилые и спортивные комплексы, обустраиваются парки и дворовые территории», — отметил политик.

По его словам, в данной отрасли заняты 18 тысяч человек. Сейчас в области строят и восстанавливают 800 объектов.

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