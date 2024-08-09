Глава Вологодской области Филимонов отметил заслуги строителей в преображении региона
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов обратился к местным строителям на фоне приближающегося профессионального праздника. Об этом сообщили «Государственные новости».
В своем Telegram-канале глава региона отметил заслуги рабочих в преображении Вологодчины.
«Появляются новые детские сады и школы, жилые и спортивные комплексы, обустраиваются парки и дворовые территории», — отметил политик.
По его словам, в данной отрасли заняты 18 тысяч человек. Сейчас в области строят и восстанавливают 800 объектов.