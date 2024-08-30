Глава Вологодчины Филимонов рассказал об укреплении экономических связей с Китаем

Вологодская область и китайская провинция Цзянсу заключили соглашение, направленное на укрепление экономических связей. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на данные врио губернатора региона Георгия Филимонова.

По его словам, сотрудничество предполагает участие более 100 организаций из зоны высоких технологий Сучжоу. Такое взаимодействие открывает «громадные возможности для предприятий» Вологодчины, отметил Филимонов.

Одно из перспективных направлений проекта — создание кластера по производству лифтов в российском регионе.

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Vlad Karkov/Keystone Press Agency

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