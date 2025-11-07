Глава Владимирской области Авдеев заявил о доступности дошкольного образования

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подтвердил доступность дошкольного образования для детей с двух месяцев до трех лет. Он отметил, что малышей этого возраста можно зачислить в ясельные группы, сообщило « АБН24 ».

По словам главы региона, в 325 муниципальных образованиях функционируют 594 группы для детей раннего возраста.

«Сейчас дошкольное образование получают 16 детей младенческого возраста от 6 месяцев до 1 года. При наличии потребности у родителей, такие группы могут быть открыты в любом муниципальном образовании», — отметил Авдеев.

Также губернатор сообщил, что в детском саду № 62 округа Муром после капитального ремонта в 2025 году откроется новая группа для малышей от шести месяцев до года, добавили «Государственные новости».