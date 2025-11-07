Глава Владимирской области Авдеев напомнил о мерах поддержки для семей с детьми

Женщины в положении, молодые мамы, а также дети младше трех лет имеют право на получение денежной выплаты для приобретения дополнительного питания, если такое предписано медицинскими специалистами. Об этом напомнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сообщило « АБН24 ».

По словам главы региона, размеры выплат варьируются следующим образом: беременные и кормящие женщины получают компенсацию в сумме 298 рублей, родители годовалых детей — 1053 рубля, семьям с детьми двух лет положена выплата в размере 771 рубля, а родителям трехлетних малышей предусмотрена сумма в 576 рублей.

В области широко используются разнообразные программы помощи молодым мамам и детям. Одним из примеров является предоставление сертификатов на отдых в популярных российских регионах, таких как Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, добавили «Государственные новости».