Глава Владимирской области Авдеев напомнил о мерах поддержки для семей с детьми
Женщины в положении, молодые мамы, а также дети младше трех лет имеют право на получение денежной выплаты для приобретения дополнительного питания, если такое предписано медицинскими специалистами. Об этом напомнил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сообщило «АБН24».
По словам главы региона, размеры выплат варьируются следующим образом: беременные и кормящие женщины получают компенсацию в сумме 298 рублей, родители годовалых детей — 1053 рубля, семьям с детьми двух лет положена выплата в размере 771 рубля, а родителям трехлетних малышей предусмотрена сумма в 576 рублей.
В области широко используются разнообразные программы помощи молодым мамам и детям. Одним из примеров является предоставление сертификатов на отдых в популярных российских регионах, таких как Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, добавили «Государственные новости».