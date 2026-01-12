Глава «Ветеранов России» Резяпов предложил отдать конфискованные автомобили на нужды СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в интервью сайту NEWS.ru предложил использовать для нужд специальной военной операции изъятые транспортные средства, находящиеся на хранении государства. Соответствующие обращения отправили в Министерство обороны, ФССП и Государственную думу.
Согласно инициативе, технику планируется задействовать для выполнения боевых задач, эвакуации пострадавших, перевозки военнослужащих и поддержки гуманитарных миссий. Речь идет исключительно о конфискованных автомобилях, находящихся в законном распоряжении государства, подчеркнул общественник.
