Глава «Ветеранов России» Резяпов предложил отдать конфискованные автомобили на нужды СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в интервью сайту NEWS.ru предложил использовать для нужд специальной военной операции изъятые транспортные средства, находящиеся на хранении государства. Соответствующие обращения отправили в Министерство обороны, ФССП и Государственную думу.